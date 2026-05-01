Hari Buruh 2026, Prabowo Joget dan Lempar Topi ke Massa

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melemparkan topi yang dikenakannya hingga berjoget di atas panggung saat menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5) pagi.

Berdasarkan tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di kawasan Silang Monas sekitar pukul 08.30 WIB.

Presiden yang mengenakan seragam safari krem dan celana hitam itu terlebih dahulu menyapa warga dari atas kendaraan menuju lokasi acara. Ia kemudian turun dan melanjutkan menyapa serta menyalami para buruh yang memadati kawasan Monas sebelum naik ke panggung utama.

Kedatangan Prabowo di panggung diiringi penampilan grup band Tipe-X. Dalam momen tersebut, Presiden terlihat melemparkan topinya ke arah para buruh di bawah panggung. Ia juga tampak berjoget mengikuti irama lagu “Kamu Nggak Sendirian” yang dibawakan Tipe-X bersama buruh yang hadir. Sorak sorai buruh pun menggema saat Prabowo bergoyang di atas panggung.

Presiden didampingi sejumlah pejabat, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari. Hadir pula Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”. Total buruh yang mengikuti puncak peringatan di kawasan Monas diperkirakan mencapai 200 ribu orang, dengan sekitar 4.000 unit bus dan 20 ribu unit sepeda motor. Salah satu peserta, Rudi, mengaku senang dengan kedekatan Presiden. “Kami tidak menyangka Pak Presiden mau joget dan lempar topi. Itu menghibur kami,” ujarnya. (antara/jpnn)