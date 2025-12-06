Hari Disabilitas Internasional, Pertamina Wujudkan Lingkungan Kerja Inklusif & Ramah Difabel

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 dengan tema 'Berkarya Tanpa Batas: Etika Kerja, Komunikasi, dan Berfokus Pada Solusi' yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (3/12).

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan sampai dengan November 2025 jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 2,52 persen dari total jumlah pekerja di Pertamina, dengan lingkungan kerja yang inklusif, setara, dan mendukung penyandang disabilitas.

Pertamina menguatkan komitmen terhadap Asta Cita keempat, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan.

Ozi juga menegaskan Pertamina berkomitmen membangun lingkungan kerja yang setara dan mendukung, termasuk mengakomodasi seluruh rekan-rekan penyandang disabilitas.

"Kami ingin menghapus stigma, menghilangkan diskriminasi, serta memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas untuk berkarya secara maksimal,” jelas Oki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Andy Arvianto menambahkan momentum ini bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat pentingnya aksi nyata dalam mendorong inklusi.

Dia juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan Pertamina terkait pengembangan SDM disabilitas, antara lain program peningkatan kompetensi, standarisasi fasilitas dan aksesibilitas di seluruh lingkungan kerja Pertamina.

“Kami ingin membangun program yang nyata tanpa membedakan. Prinsip equity harus ditegakkan, sehingga setiap rekan disabilitas mendapatkan fasilitas dan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing. Saya ingin memastikan bahwa rekan-rekan tidak hanya bekerja, tetapi berkembang. Semua pekerja Pertamina memiliki hak yang sama dalam pengembangan karier,” tegas Andi.