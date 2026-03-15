Hari Ginjal dan Tuberkulosis Sedunia, RS EMC Sentul Gelar Edukasi Kesehatan

jpnn.com, BOGOR - Memperingati Hari Ginjal Sedunia dan Hari Tuberkulosis Sedunia, RS EMC Sentul menggelar kegiatan Health Talk yang menghadirkan edukasi kesehatan dari para dokter spesialis.

Acara tersebut juga disertai buka puasa bersama sebagai momen kebersamaan antara manajemen rumah sakit, tenaga medis, pasien, rekan media dan undangan yang hadir.

Sesuai dengan temanya, kegiatan menghadirkan pembicara ahli dari dua bidang spesialis yaitu: dr. Tessa Oktaramdani, Sp.PD, Subsp. G.H (K), FINASIM (Spesialis Penyakit Dalam - Konsultan Ginjal Hipertensi) yang membahas pentingnya menjaga kesehatan ginjal serta deteksi dini penyakit ginjal kronis dan akut.

Kemudian dr. Herman, Sp.P, FISR (Spesialis Paru dan Pernapasan) yang memberikan edukasi mengenai tuberkulosis (TBC), termasuk upaya pencegahan, deteksi dini, dan pentingnya kepatuhan dalam pengobatan.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Unggul Pratama Medika dan Direktur RS EMC Sentul, dr. G.A. Kusmiati, MARS, FISQua menyampaikan bahwa kegiatan edukasi seperti ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kronis yang masih banyak ditemukan di Indonesia.

"Meskipun fungsi ginjal terbatas, hidup bisa tetap berkualitas. Tuberkulosis? Tidak perlu khawatir, bisa diobati dan sembuh total. Kami berharap kegiatan Health Talk dapat memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan deteksi dini penyakit ginjal serta tuberkulosis," ungkap dr. G.A. Kusmiati, MARS, FISQua dalam keterangan resmi.

"Melalui edukasi tepat dan dukungan bersama, kita dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan," sambungnya.

Dalam pemaparan sesi pertama yang membahas kesehatan ginjal, dr. Tessa Oktaramdani, Sp.PD, Subsp. G.H (K), FINASIM menekankan bahwa penyakit ginjal kronis seringkali tidak menunjukan gejala pada tahap awal.