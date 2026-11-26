jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Once Mekel, menghadiri peringatan Hari Guru Nasional sekaligus perayaan HUT ke-59 SDN 03 Gandaria Utara, Jakarta pada Rabu (25/11/2026).

Dalam sambutannya, dia menyoroti pentingnya pembaruan payung hukum pendidikan melalui penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

"Kami di Komisi X juga berjuang sekuat tenaga untuk menyusun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Ini penting karena menyangkut seluruh proses pendidikan kita dan perbaikannya ke depan," kata Once Mekel.

Penyanyi yang memiliki album Sigma itu disambut hangat oleh Kepala Sekolah SDN 03 Gandaria Utara, Unro.

Dia mengapresiasi kesediaan Once yang tetap hadir meski undangan disampaikan dalam waktu singkat. Begitu juga jajaran guru dan siswa-siswi sekolah tersebut yang sangat antusias atas kehadiran Once.

Bertepatan dengan momentum Hari Guru Nasional, digelar pula rangkaian Workshop Pendidikan pada 23 dan 25 November 2026 di dua lokasi berbeda di Jakarta.

Dalam workshop bertema Penguatan Literasi dan Numerasi melalui Digitalisasi Pembelajaran dan Pembelajaran Mendalam tersebut, Once menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak dapat menggantikan posisi pendidik.

"Teknologi hanyalah alat. Peran guru tetap menjadi kunci dalam membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter peserta didik," jelasnya.