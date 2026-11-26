jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Guru Nasional setiap 25 November selalu membawa cerita yang sama: ucapan terima kasih, karangan bunga, dan pujian untuk para pahlawan tanpa tanda jasa.

Namun, di balik riuh seremoni tahunan itu ada harapan besar yang terus menyala di ruang-ruang kelas.

Para guru membutuhkan pijakan yang nyata—mulai dari kepastian nasib, kesejahteraan yang layak, hingga ruang untuk terus bertumbuh.

Merespons kebutuhan mendasar di lapangan tersebut, pemerintah berupaya menerjemahkan apresiasi menjadi kebijakan konkret.

Fokus utamanya menyentuh titik paling krusial bagi para pendidik, yakni penataan status kepegawaian dan penguatan tunjangan.

Selain itu, percepatan sertifikasi, serta pemangkasan beban administratif yang selama ini kerap menyita waktu mengajar.

Bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), kepastian karier sering kali menjadi sumber kegelisahan tersendiri.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sejak Mei 2026 lalu telah memastikan bahwa guru non-ASN yang terdata dan aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya.