Hari Ikan Nasional 2025: Regal Springs Indonesia Tetapkan Tilapia Sebagai Whitefish Generasi Baru

jpnn.com, JAKARTA - Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) menggelar acara bertema Celebrate National Fish Day & Unveiling a New Culinary Experience: Tilapia — A Source of Protein and Nutrition to Support Indonesia’s Golden Generation dalam memperingati Hari Ikan Nasional 2025.

Dalam acara ini Regal Springs Indonesia menghadirkan forum diskusi bersama para pemangku kepentingan serta meluncurkan kemasan baru produk Tilapia Fillet di Jakarta.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP KKP) Ir. Ishartini menyampaikan apresiasinya kepada Regal Springs Indonesia.

Ikan diakui sebagai sumber gizi terbaik, terutama untuk pertumbuhan anak dan peningkatan kualitas kesehatan.

Ishartini juga menekankan tilapia merupakan salah satu komoditas budidaya perikanan air tawar yang bernilai gizi tinggi, dengan kandungan protein sekitar 25gr per 100gr daging, serta omega-3, dan vitamin penting lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan jantung, otak dan fungsi tubuh secara keseluruhan.

“Oleh sebab itu, mari bersama-sama mengubah budaya makan ikan dan membuat persepsi positif terhadap makan ikan melalui sosialisasi, edukasi dan diversifikasi olahan ikan, penjualan ikan siap masak, dan memastikan masyarakat dapat mengakses ikan yang segar dan berkualitas serta kampanye makan ikan,” ujarnya.

"Semoga melalui kerja sama mengubah budaya makan ikan dan membuat persepsi positif terhadap makan ikan. Melalui pemerintah dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait bisa memajukan sektor perikanan dan menghasilkan Generasi Emas Indonesia,” harap Ishartini.

Presiden Direktur Regal Springs Indonesia Rudolf Hoeffelman menegaskan bagaimana kolaborasi Regal Springs Indonesia bersama pemerintah melalui produk ikan bermutu dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan global, serta berkontribusi dalam ekonomi biru.