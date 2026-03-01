Hari Ini Ada Laga Pekan ke-23 dan ke-24 Super League

jpnn.com - TANGERANG - Dua pertandingan Super League musim ini bergulir pada Minggu (1/3).

Satu laga, yakni Persis Solo vs Persik Kediri, merupakan partai pemungkas pekan ke-23.

Sementara itu, big match Dewa United vs Bhayangkara FC, adalah laga pekan ke-24.

Setelah menghadapi Bhayangkara FC, Dewa United terbang ke Filipina untuk melakoni leg pertama perempat final AFC Challenge League, melawan Manila Diggers pada Kamis (5/3).

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan dirinya tidak mau mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan.

Dia pun memastikan bakal melakukan rotasi pemain pada partai melawan Bhayangkara FC.

“Kami harus menjalani tiga pertandingan dalam waktu delapan hari. Jadi, kami harus melakukan rotasi dan kemudian menentukan skala prioritas,” ujar Riekerink.

Pelatih asal Belanda ini merasa sangat bersyukur karena mendapat bantuan besar dari operator kompetisi terkait jadwal laga di Super League, termasuk pengunduran laga melawan Persija.