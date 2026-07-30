Hari Ini Ada Rapat Besar di Senayan terkait Nasib PPPK, Penting!

jpnn.com - JAKARTA – Meski masa reses, pada hari ini Kamis 30 Juli 2026 Komisi II DPR RI akan menggelar rapat besar membahas sejumlah masalah yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan nasib PPPK.

Diketahui, reses masa persidangan V DPR RI mulai 22 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Rapat besar yang digelar di masa reses menunjukkan DPR RI menempatkan masalah gaji PPPK sebagai prioritas untuk segera dicarikan solusinya.

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Hal tersebut juga terlihat dari surat undangan rapat kerja (raker), rapat dengar pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diteken Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tertanggal 28 Juli 2026 bersifat “penting”.

Dasco dalam surat undangan menjelaskan, rapat digelar untuk menindaklanjuti surat Ketua Umum Asosasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tanggal 24 Juli 2026 mengenai permohonan RDP dengan Komisi II DPR.

Selain itu, menindklanjuti surat Ketua Komisi II DPR tanggal 27 Juli 2026.

Dalam surat undangan yang beredar di grup WA para PPPK dan PPPK Paruh Waktu tersebut disebutkan peserta rapat.

Pihak yang diundang untuk hadir langsung, yakni Mendagri, Sekjen Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kepala Badan Kebijaksan Strategis Dalam Negeri (BKSDN), serta Ketum APKASI dan jajaran.