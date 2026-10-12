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Hari Ini AP3KI Berulang Tahun, Konsisten Memperjuangkan Nasib PPPK & PPPK Paruh Waktu

Hari Ini AP3KI Berulang Tahun, Konsisten Memperjuangkan Nasib PPPK & PPPK Paruh Waktu
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Hari ini AP3KI berulang tahun yang kedua dengan tetap konsisten memperjuangkan Nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu . Foto dok. AP3KI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) berulang tahun pada Senin (12/10)..

Di usia yang ke-2 ini, AP3KI konsisten memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu.

Ketua Umum AP3KI Nur Baitih mengatakan di usia yang baru seumur jagung sudah banyak hal dilakukan untuk memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu.

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Terbaru adalah terbitnya SE Mendagri Nomor: 800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu yang Masa Perjanjian Kerjanya Berakhir hingga Bulan Desember Tahun 2026.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu menjadi payung hukum yang kuat.

PPPK dan PPPK paruh waktu tidak boleh diberhentikan kecuali tiga hal, seperti batas usia pensiun, mengundurkan diri, dan kesalahan pegawai itu sendiri.

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Dia berharap ini menjadi perhatian khusus kepala daerah. Jangan karena alasan anggaran, lalu teman-teman PPPK dan PPPK paruh waktu diberhentikan.

"Kami berharap seluruh kepala daerah memperhatikan isi SE Mendagri tersebut yang mana ada permintaan kepada kepala daerah terhadap kebutuhan PPPK dan PPPK paruh waktu," kata Nur Baitih kepada JPNN, Senin (12/10/2026).

Hari ini AP3KI berulang tahun yang kedua dengan tetap konsisten memperjuangkan Nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu

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