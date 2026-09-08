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Hari Ini, Bandara Soetta dan Halim Kembali Melayani Penerbangan

Hari Ini, Bandara Soetta dan Halim Kembali Melayani Penerbangan
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Ilustrasi - Sejumlah penumpang penerbangan beraktivitas di area Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airpots) menyatakan operasional penerbangan di Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdanakusuma Jakarta dan Husein Sastranegara Bandung dapat kembali melayani.

Penutupan sementara tiga bandara tersebut karena terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim mengatakan kembalinya layanan penerbangan di tiga bandara itu berdasarkan Notice to Air Missions (Notam) dari AirNav Indonesia.

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Notam tersebut dengan status resumed operations yang dikeluarkan pada pukul 00.30 WIB.

"Fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (land side) ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap," ujar Arie dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Arie menjelaskan sesuai dengan situasi saat ini Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada 8 September 2026 mulai beroperasi pada pukul 00.30 WIB.

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Kemudian kemudian status resumed operations, Bandara Halim Perdanakusuma pada 8 September 2026 mulai pukul 00.40 WIB.

Selanjutnya status resumed operations Bandara Husein Sastranegara pada 8 September 2026 mulai pukul 00.42 WIB.

Operasional penerbangan di Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdanakusuma Jakarta dan Husein Sastranegara Bandung dapat kembali melayani.

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