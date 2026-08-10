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Hari Ini, Bigmo Diperiksa Polisi Terkait Kasus Promosi Vape Libatkan Anak-anak

Hari Ini, Bigmo Diperiksa Polisi Terkait Kasus Promosi Vape Libatkan Anak-anak
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Muhammad Jannah alias Bigmo. Foto: Instagram/bigmoskyy

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Bigmo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (10/8).

Dia bakal diperiksa terkait kasus promosi rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak.

"Pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin (10/8)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

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Tidak hanya memanggil Bigmo, pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari pelapor yang berinisial F.

Adapun pihak yang mendokumentasikan video promosi vape melibatkan anak juga turut diperiksa.

"Telah meminta klarifikasi pada yang mengadukan, mengajukan pengaduan, dengan mengamankan live streaming, hasil live streaming, cuplikan video, serta dokumen pendukung lainnya," bebernya.

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Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, penyidik juga meminta keterangan dari orang tua serta 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan dari pihak keluarga.

"Serta mendatangi PT TLI untuk mendalami hubungan kerja dengan pihak yang dilaporkan. Penyelidikan masih dilakukan pendalaman dugaan pelibatan anak dalam promosi tersebut serta menganalisa barang bukti digital dan dokumen terkait," lanjutnya.

YouTuber Bigmo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (10/8). Dia bakal diperiksa terkait kasus...

Sumber Antara
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