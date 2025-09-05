Hari Ini Deadline Tuntutan Rakyat 17+8, Lihat Situasi Terkini Depan Gedung DPR

jpnn.com - JAKARTA – Hari ini Jumat 5 September merupakan batas waktu (deadline) 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional yang diberikan kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

Situasi terkini arus lalu lintas (lalin) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, terpantau lancar di

Pada pukul 09.05 WIB, di lokasi tersebut nampak sejumlah kendaraan roda dua maupun empat hingga bus Transjakarta berlalu lalang dengan lancar.

Sejumlah warga yang menaiki sepeda motor terlihat memarkirkan kendaraan mereka, lalu mengambil swafoto.

Di samping gedung, terdapat sejumlah awak media televisi dan tiga mobil terparkir yang stand by untuk meliput unjuk rasa atau demo hari ini.

Dari luar pagar, terlihat sejumlah petugas keamanan berjaga di balik pagar besi tersebut.

Sebelumnya, Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Andre Rosiade mengatakan akan menyerahkan langsung dokumen fisik tuntutan 17+8 yang diterimanya pada Kamis (4/9) kepada pimpinan DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Andre menjelaskan DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9).