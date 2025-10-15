Hari Ini, DJ Panda Diperiksa Polisi Terkait Laporan Erika Carlina

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Rabu (15/10).

Adapun disjoki tersebut bakal dimintai keterangan sebagai terlapor kasus dugaan pengancaman terhadap Erika Carlina.

Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah mengatakan, pihak DJ Panda belum mengonfirmasi soal kehadiran pada pemeriksaan.

"Belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan," kata Iskandarsyah, Selasa (14/10).

Menurutnya, penyidik belum bisa memastikan apakah DJ Panda akan hadir dalam agenda pemeriksaan.

"Sampai saat ini belum (bisa dipastikan)," lanjutnya.

Sementara itu, laporan Erika Carlina terhadap DJ Panda soal dugaan pengancaman telah naik ke penyidikan.

"Sudah penyidikan," beber Iskandarsyah, Selasa (7/10).