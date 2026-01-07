Hari Ini, Dokter Richard Lee Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Rabu (7/1).

Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengungkapkan bahwa pemeriksaan Richard Lee merupakan panggilan yang dijadwalkan ulang.

"Pemanggilan pertama terhadap tersangka pada 23 Desember 2025, namun saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik untuk dijadwalkan ulang dan akan hadir pada 7 Januari 2026," ungkap Kombes Pol Reonald dilansir Antara, Selasa (6/1).

Menurutnya, Dokter Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2025 lalu.

Pakar kecantikan sekaligus YouTuber itu terjerat kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Kombes Pol Reonald menjelaskan kronologi kejadian itu bermula pada 12 Oktober 2024, pelapor berinisial HH sebagai kuasa hukum korban berinisial S membeli produk merek White Tomato milik Dokter Richard Lee di marketplace.

Akan tetapi, setelah barang diterima dan dicek, ternyata di komposisi tidak terdapat kandungan White Tomato.