Hari Ini, Foo Fighters Gelar Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada hari ini, Kamis (2/10).

Promotor Ravel Entertainment telah mengumumkan rundown konser Foo Fighters di Jakarta.

Adapun open gate bakal dilakukan mulai pukul 15.00 WIB, sementara Foo Fighters beraksi mulai pukul 20.00 WIB.

Tidak hanya panggung megah, promotor juga menyediakan berbagai aktivasi di venue, seperti photowall, merchandise booth, F&B area, musala, penitipan barang, dan sebagainya.

Konser Foo Fighters di Jakarta sangat dinantikan oleh para penggemar. Sebab, Foo Fighters terakhir kali datang ke Indonesia yakni pada 1996 silam. Setelah 29 tahun berlalu, band yang dimotori Dave Grohl itu akhirnya kembali ke Jakarta.

Tidak hanya itu, konser kali ini juga sangat spesial karena kehadiran drummer baru Foo Fighters. Adapun Foo Fighters baru saja mengumumkan pemilihan Ilan Rubin sebagai personel baru.

Ilan Rubin tampil perdana bersama Foo Fighters di Fremont Theater di San Luis Obispo, California beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, vokalis Foo Fighters, Dave Grohl mengumumkan Ilan Rubin akan menjadi drummer resmi band.

Atas dasar itu, konser Foo Fighters di Carnaval Ancol, Jakarta pada hari ini, 2 Oktober 2025 tidak boleh terlewatkan.