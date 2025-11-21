Hari Ini, Harga Emas Antam Turun Rp 16 Ribu Jadi Rp 2.348.000 Per Gram
Jumat, 21 November 2025 – 09:02 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Jumat 21 November 2025.
Harga emas Antam hari ini turun.
Berdasar pantauan dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (21/11), harga emas Antam mengalami penurunan Rp16.000.
Harga emas Antam semula Rp 2.364.000 juta per gram, dan kini menjadi Rp 2.348.000 per gramnya.
Harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam juga turut turun.
Hari ini, buyback emas Antam berada pada angka Rp 2.209.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Sebagai informasi, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017.
Berikut update harga emas Antam hari ini, Jumat 21 November 2025. Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam turun hari ini.
