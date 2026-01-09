Hari Ini, Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Kompak Turun
Jumat, 09 Januari 2026 – 09:10 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 9 Januari 2026 turun.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat, harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan Rp 11.000 per gram.
Harga jual emas Galeri24 dari awalnya Rp 2.599.000 per gram menjadi Rp2.588.000 per gram, atau turun Rp 11.000.
Begitu pula harga emas UBS turut mengalami penurunan dengan angka serupa menjadi Rp 2.637.000, dari semula Rp 2.648.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 9 Januari 2026 turun. Cek daftarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 8 Januari Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini 8 Januari, Berikut Daftarnya
- Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 7 Januari Tembus Rp 2,549 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Melonjak Hari Ini 7 Januari, Berikut Daftarnya
- Harga Emas & Perak Diramalkan Makin Moncer pada 2026, Yuk Mulai Investasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 6 Januari 2026, Tembus Rp 2,515 Juta Per Gram