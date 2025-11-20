Hari Ini, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi
Kamis, 20 November 2025 – 07:38 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami kenaikan harga, sebagaimana dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (20/11).
Harga emas Galeri24 naik dari awalnya Rp 2.383.000 menjadi Rp 2.394.000 per gram.
Harga emas UBS juga demikian, naik menjadi Rp 2.406.000 dari semula dibanderol Rp 2.385.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.300.000
