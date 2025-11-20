Hari Ini, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami kenaikan harga, sebagaimana dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (20/11).

Harga emas Galeri24 naik dari awalnya Rp 2.383.000 menjadi Rp 2.394.000 per gram.

Harga emas UBS juga demikian, naik menjadi Rp 2.406.000 dari semula dibanderol Rp 2.385.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.300.000