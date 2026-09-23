Hari Ini Jasad Kru Kapal Pembawa Jurnalis Hilang Kontak Dibawa ke Banten

jpnn.com - Jenazah salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu I yaitu Surakman atau Sukarman (60) akan dikirim Polda Bengkulu ke Pandeglang, Banten.

Almarhum merupakan kru kapal yang membawa rombongan jurnalis peliput erupsi Gunung Anak Krakatau yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Senin (7/9/2026).

Menurut Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Imam Wijayanto, jenazah akan dikirim tim Biddokkes Polda Bengkulu Kamis pagi (24/9/2026).

"Besok pagi (Kamis, red) akan mengirim jenazah Surakman yang sebelumnya ditemukan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu," kata Kombes Imam di Kota Bengkulu, Rabu (23/9/2026).

Jenazah dikirim agar dapat langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di wilayah Pandeglang, Banten.

Polda Banten mengungkapkan bahwa hasil pencocokan DNA antara sampel antemortem terhadap jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu Utara identik dengan identitas Surakman atau Sukarman (60).

Jasad korban teridentifikasi setelah tim Disaster Victim Investigation (DVI) Pusdokkes Polri melakukan pemeriksaan dan pencocokan data DNA secara mendalam.

Sebelumnya, Polda Bengkulu mengirim sampel DNA jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano ke Pusat Kedokteran dan dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusdokkes Mabes Polri).