Hari Ini, Konser Kahitna 40 Tahun Digelar di NICE PIK2
jpnn.com, JAKARTA - Konser Kahitna 40 Tahun akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta pada hari ini, Sabtu (5/9) malam.
Pertunjukan tersebut dipastikan menjadi konser terbesar yang pernah dipersembahkan Kahitna sepanjang 40 tahun perjalanan musik.
Mengusung tema 'Di Antara Takkan Tergantinya Cantik & Titik Nadir Mantan Terindah', konser yang dipromotori oleh Enjoy Live Experience itu akan menjadi ruang pertemuan bagi puluhan ribu Soulmate dari seluruh Indonesia maupun mancanegara untuk kembali bernyanyi, mengenang, dan merayakan cerita hidup yang telah tumbuh bersama karya-karya Kahitna.
Yovie Widianto, selaku pendiri Kahitna, menyampaikan kesiapan sekaligus rasa syukur menjelang konser.
"Malam nanti, kami tidak hanya ingin tampil, kami ingin memeluk setiap kenangan itu bersama seluruh Soulmate (sebutan penggemar), sebagai ucapan terima kasih yang paling tulus yang bisa kami berikan," ungkap Yovie Widianto.
Konsep panggung The Soulmate Journey akan membawa penonton menyelami perjalanan musik, cinta, dan kenangan Kahitna selama empat dekade dalam satu malam.
Tata panggung berskala besar dan sejumlah kejutan khusus telah disiapkan untuk menjadikan malam ini sebagai momen bersejarah bagi para Soulmate.
Kehadiran para bintang tamu turut menjadi salah satu daya tarik utama konser Kahitna 40 Tahun. Deretan bintang tamu istimewa telah dikonfirmasi meramaikan panggung: RAN, Monita Tahalea, Arsy Widianto, Niki Becker, dan Tiara Andini.
Konser Kahitna 40 Tahun akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta pada hari ini, Sabtu (5/9) malam.
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