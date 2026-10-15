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Hari Ini Kopdes Merah Putih Beroperasi Serentak, 8.000 Titik Bakal Dipantau

Hari Ini Kopdes Merah Putih Beroperasi Serentak, 8.000 Titik Bakal Dipantau
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Gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Foto: Wisnu Indra Kusuma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pada Kamis 15 Oktober 2026 ini Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) akan beroperasi secara serentak untuk melayani masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memantau sekitar 8.000 Kopdes untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional.

"Jadi, tanggal 15 akan ada monitoring serentak," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (14/10)

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Zulhas menjelaskan pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari untuk mengetahui kondisi di lapangan dan hambatan yang perlu ditangani.

"Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya," ujarnya.

Menurut dia, perwakilan kementerian dan para wakil menteri telah mendapat pembagian tugas kunjungan.

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Pemantauan di berbagai daerah juga akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur dan bupati.

"Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kami sudah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambahnya.

Pada Kamis 15 Oktober 2026 ini Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) akan beroperasi secara serentak untuk melayani masyarakat.

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