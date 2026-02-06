Hari Ini, Pandji Pragiwaksono Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat (6/2).
Dia bakal dimintai keterangan oleh penyidik terkait sejumlah laporan yang ditujukan kepadanya.
"Saudara PP diminta untuk hadir klarifikasi pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, baru-baru ini.
Menurutnya, panggilan pemeriksaan terhadap Pandji Pragiwaksono merupakan tindak lanjut atas 5 laporan yang telah didaftarkan.
Oleh sebab itu, pihak kepolisian berharap pemain film Comic 8 itu bisa hadir untuk memberi klarifikasi.
"Ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama. Sehingga, penyidik berpikir untuk menghemat bagaimana mengatur waktu dipanggil secara satu waktu dalam lima perkara," bebernya.
Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa undangan klarifikasi sudah dikirim melalui email.
Selain itu, undangan juga telah disampaikan ke alamat Pandji Pragiwaksono.
