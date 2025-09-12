menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Hari Ini, Polisi Kembali Panggil Sherina Munaf Terkait Kucing Uya Kuya

Hari Ini, Polisi Kembali Panggil Sherina Munaf Terkait Kucing Uya Kuya

Hari Ini, Polisi Kembali Panggil Sherina Munaf Terkait Kucing Uya Kuya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sherina Munaf. Foto: Dedi Yondra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Sherina Munaf kembali dipanggil ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan tersebut terkait dengan insiden penyelamatan kucing presenter sekaligus anggota nonaktif Komisi IX DPR RI, Surya Utama, atau yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya.

Jadwal pemanggilan kedua untuk Sherina Munaf ditetapkan pada Jumat, 12 September 2025, pukul 10.00 pagi.

Baca Juga:

Dia diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai detail peristiwa yang melibatkan kucing tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal telah mengonfirmasi jadwal tersebut, saat dihubungi media.

Mengingat ini kali kedua pemanggilan, Alfian berharap Sherina dapat hadir dan memberikan keterangan.

Baca Juga:

"Surat panggilan klarifikasi ke 2. Hari Jumat pukul 10 pagi," ujar Alfian.

"Semoga bisa hadir untuk dapat klarifikasi hari ini ke penyidik," imbuhnya.

Musikus Sherina Munaf kembali dipanggil ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintai keterangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI