Hari Ini, PPPK & PPPK Paruh Waktu Bertemu Dasco, Inilah Poin Pentingnya, Alhamdulillah
jpnn.com, JAKARTA - Inilah sejumlah poin penting pertemuan terbaru PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurut Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah, pertemuan dengan Dasco Ahmad membawa arah baru perjuangan. Paling tidak cukup melegakan PPPK dan PPPK paruh waktu tenaga teknis di luar guru dan tenaga kesehatan (nakes).
"Kalau guru dan nakes relatif sudah aman ya, yang masalah kan tenaga kependidikan (tendik), dan teknis lainnya, makanya hari ini kami bertemu Pak Dasco," kata Fadlun kepada JPNN, Selasa (6/10/2026).
Dari pertemuan tersebut, sejumlah informasi penting mengenai penyelesaian status PPPK dan penataan instansi pembina berhasil dirangkum AMP sebagai berikut:
1. Penataan Instansi Pembina dan Pengangkatan
Nakes: Di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Satpol PP, Damkar, dan Linmas: Di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa perlu mengubah undang-undang (cukup melalui regulasi Perpres/Permendagri).
Mekanisme Ujian: Tenaga PPPK paruh waktu dan penuh waktu lintas profesi yang sudah memiliki instansi pembina jelas akan mengikuti skema ujian PNS secara bertahap seperti halnya kualifikasi guru.
Hari ini PPPK & PPPK Paruh Waktu yang tergabung dalam AMP bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, inilah poin pentingnya
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