Hari Ini Prabowo ke Palu sebelum ke Luar Negeri, Zulhas: Saya Ikut Mendampingi

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto hari ini Sabtu (14/11/2026), dijadwalkan berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah menghadiri Tanwir Muhammadiyah yang bertepatan dengan peringatan Hari Jadi (Milad) Ke-114 Muhammadiyah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan hal itu seusai bertemu Presiden Prabowo di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) malam.

"Beliau (Presiden, red.), kan, besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah. Saya ikut mendampingi. Terus dari situ, Beliau ke Manila, ASEAN Summit," kata Zulhas menjawab pertanyaan wartawan.

Setelah merampungkan agendanya di luar negeri itu, Presiden Prabowo kembali ke tanah air dan akan mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi untuk berdiskusi mengenai kandidat wakil presiden (wapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

"Pulang dari (luar negeri) itu kami akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti," ujar Zulhas.

Presiden Prabowo pada Jumat malam di Istana Bogor mengumpulkan ketua umum partai politik dari koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

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Pertemuan itu, yang pertama kali digelar setelah Gibran berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden, dihadiri oleh sejumlah petinggi partai, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono. Nama-nama tersebut, selain merupakan petinggi partai, saat ini juga menjabat sebagai menteri koordinator dan menteri Kabinet Merah Putih.