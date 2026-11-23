jpnn.com - LOMBOK - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, memastikan pembayaran tunggakan gaji guru PPPK paruh waktu rampung pada hari ini, Senin (23/11).

Jumlah guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Pemkab Lombok Utara sekitar 500 orang.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Lombok Utara M. Najib mengatakan proses pencairan gaji saat ini berlangsung secara bertahap karena adanya batas jumlah transfer harian melalui bendahara.

“Sekarang masih ditransfer secara bertahap, ada batas jumlah transfer per hari di bendahara kita. Jadi tidak bisa sehari sekaligus semua, tinggal bersabar, hanya beberapa hari,” kata Najib di Lombok Utara, Minggu (22/11).

Dia memperkirakan seluruh gaji tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing penerima pada Senin (23/11).

“Insyaallah Senin besok sudah bisa masuk di rekening masing-masing,” ujarnya.

Gaji yang dibayarkan merupakan akumulasi tunggakan selama 10 bulan, terhitung sejak Januari 2026.

Dengan perhitungan gaji guru PPPK paruh waktu Rp1 juta per bulan, setiap penerima akan memperoleh total Rp10 juta.