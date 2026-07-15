Hari Ini, Ruben Onsu Jalani Sidang Perdana Gugatan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwendah terkait hak asuh anak memasuki babak baru.

Sidang perdana gugatan hak asuh anak dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (15/7).

Menjelang sidang perdana, pihak Ruben Onsu tampak menunjukkan kesiapannya.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, pihaknya tidak memiliki kekhawatiran apa pun terkait gugatan hak asuh anak

Sebab menurutnya, siapa pun yang nantinya memenangkan hak asuh, hak sebagai orang tua tidak akan pernah hilang.

"Kami tidak pernah khawatir tentang apa pun kami tidak pernah khawatir yang berkaitan masalah gugatan hak asuh anak ini. Kan saya sudah sampaikan, siapa pun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini tidak mengeliminasi hak mereka sebagai orang tua," ungkap Minola Sebayang melalui wawancara secara virtual, Selasa (14/7).

Jika hak asuh anak nantinya jatuh kepada dirinya, Ruben Onsu, memastikan tidak akan membatasi Sarwendah untuk bertemu dengan anak-anak.

Minola Sebayang memastikan, Ruben Onsu akan tetap memperbolehkan kedua putrinya untuk berkumpul dengan Sarwendah selaku ibu.