Hari Ini, Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud Kembali Digelar
jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (17/11).
Saat sidang sebelumnya pada 3 November 2025, Raisa diwakili oleh tim kuasa hukum, sementara pihak Hamish Daud absen.
Hamish Daud ternyata sudah berniat tidak hadir saat sidang cerai dengan Raisa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Keputusan tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Hamish Daud, Sandy Arifin belum lama ini.
Menurutnya, Hamish Daud sudah sepakat berpisah secara baik-baik dari Raisa. Dia juga menunjuk kuasa hukum untuk mengurus proses persidangan.
"Jadi, klien kami tidak akan hadir di persidangan karena memang sudah kesepakatan bersama,” kata Sandy Arifin.
Meski sudah sepakat berpisah, Hamish Daud menyatakan masih menjalin hubungan baik dengan Raisa.
Dua selebritas itu juga bertekad menjalankan co-parenting sebaik mungkin demi putrinya, Zalina Raine Wyllie.
Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (17/11).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Raisa dan Barsena Bestandhi Beri Kejutan untuk Pendengar
- 3 Berita Artis Terheboh: Ariel Datangi DPR, Raisa: Aku Enggak Mau Viral
- 3 Berita Artis Terheboh: Raffi Tak Bertemu Ammar Zoni, Hamish Daud Bakal Absen di Sidang Cerai
- Raisa: Aku Enggak Mau Viral, Itu Bukan Tujuan Hidup
- Hamish Daud Ogah Hadiri Sidang Cerai, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya
- Hamish Daud: Saya Akan Terus Support Dia Selama-Lamanya