Hari Ini, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Kembali Digelar

jpnn.com, BANDUNG - Proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya masih terus bergulir di Pengadilan Agama Bandung.

Jadwal sidang cerai berikutnya yakni pada hari ini, Jumat (2/1) dengan agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak.

"Agenda berikutnya penyampaian kesimpulan secara e-litigasi, dijadwalkan pada 2 Januari 2026," kata Dede Supriadi, Panitera Pengadilan Agama Bandung saat dikonfirmasi awak media baru-baru ini.

Sebelumnya, sidang cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil diadakan di Pengadilan Agama Bandung pada Rabu (31/12/2025).

Dalam sidang tersebut, Atalia Praratya hadir langsung bersama tim pengacara, sementara Ridwan Kamil hanya didampingi kuasa hukum.

"Agendanya pemeriksaan pokok perkara," bebernya.

Menurutnya, pihak Atalia Praratya dan Ridwan Kamil telah mengupayakan proses mediasi.

Akan tetapi, mediasi buntu dan kedua pihak sepakat untuk berpisah.