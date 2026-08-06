Hari Ini, Sidang Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu & Sarwendah Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Kamis (6/8).

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, sidang tersebut masih beragendakan mediasi.

Namun, Minola Sebayang belum bisa memastikan apakah Ruben Onsu akan hadir dalam sidang berikutnya atau tidak.

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Menurutnya, kehadiran kliennya tergantung pada kesibukan dan kesiapan Ruben Onsu.

"Kalau masalah Ruben, kembali lagi itu bagaimana tentang waktu dan kesiapannya dia. Bukan masalah pengecut, bukan masalah enggak bernyali, jangan ke sana laginya. Jadi kita bicara hukum acara saja," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski begitu, dia berharap Ruben bisa hadir dalam agenda mediasi nanti.

"Dan kami harapkan dia bisa hadir," kata Minola Sebayang.

Sebelumnya, mediasi terkait sidang gugatan hak asuh anak telah digelar pada Rabu (22/7) lalu.