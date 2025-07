Hari Jadi ke-5, Klinik Pertamina IHC Luncurkan Layanan OTAQKU

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Pertamina IHC, unit usaha dari Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation meluncurkan OTAQKU (Optimal Talent Assessment & Quality Knowledge Unit).

OTAQKU merupakan layanan asesmen berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membantu perusahaan mengidentifikasi potensi karyawan secara objektif, cepat, dan komprehensif.

Layanan ini dikembangkan melalui kerja sama strategis dengan Indonesia Cahaya Cendekiawan (ICC).

Peluncuran layanan inovatif ini menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi ke-5 Klinik Pertamina IHC yang mengusung tema “Rise Up for Better Service.”

OTAQKU hadir sebagai bentuk perluasan peran Klinik, dari layanan medis menuju kontribusi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"OTAQKU bukan sekadar produk baru, melainkan representasi dari semangat transformasi Klinik Pertamina IHC untuk menjadi mitra pengembangan SDM yang profesional dan berbasis teknologi. Dengan pendekatan ilmiah dan adaptif, Klinik Pertamina IHC siap mendukung kemajuan dunia kerja Indonesia,” kata Direktur Klinik Pertamina IHC Devi Desianti Pritasari dalam sambutannya.

Acara peluncuran turut dihadiri mitra strategis, praktisi SDM, dan perwakilan perusahaan pelanggan, disertai sesi simulasi langsung penggunaan layanan OTAQKU.

Klinik Pertamina IHC menyelenggarakan dua kegiatan penting lainnya, yaitu Webinar Kesehatan Nasional bertema “Kenali Stroke: Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan” yang diikuti oleh 570 peserta. Webinar ini menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), yakni dr. Nurul Rakhmawati, Sp.N (K), MARS, dan Ananda Vio Salsabila, STr.Kes, FTR, serta keynote speaker dr. Ismojo Djati, MSc.