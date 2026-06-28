Hari Kanker Ginjal Sedunia, Holywings Peduli Beri Edukasi dan Cek Kesehatan Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli turut mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari Kanker Ginjal Sedunia yang diperingati setiap Kamis ketiga bulan Juni.

Acara yang diadakan oleh Holywings Peduli yakni cek kesehatan massal gratis dan seminar kesehatan mengenai kanker ginjal di Helen's Night Mart & Captain Livehouse Gunawarman, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/6/2026).



Kegiatan yang diikuti ratusan warga ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi kesehatan, serta sesi konsultasi bersama tenaga medis dari Rumah Sakit Siloam Kelapa Dua, Tangerang, Banten terkait pencegahan dan deteksi dini kanker ginjal.

Selain itu, Holywings Peduli juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat berupa tenda portable, speaker, meja lipat portable, dan kipas angin guna mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di lingkungan sekitar.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan ginjal.



"Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih memahami faktor risiko kanker ginjal dan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh edukasi yang benar sekaligus memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang kami sediakan," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Dalam seminar, narasumber yakni dr. Fristly Nasri, Dokter Umum RS Siloam Kelapa Dua, Tangerang menjelaskan bahwa kanker ginjal sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga banyak kasus baru diketahui ketika sudah memasuki stadium lanjut.



Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci penting dalam penanganan kanker ginjal.

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"Beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan antara lain obesitas, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga, serta penyakit ginjal kronis. Masyarakat perlu menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan agar risiko penyakit dapat diketahui lebih awal," jelas dr. Fristly Nasri.



Berbagai data kesehatan global mengungkap bahwa kanker ginjal termasuk salah satu jenis kanker yang terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya. Di Indonesia, kanker ginjal memang tidak termasuk kanker dengan angka kejadian tertinggi, namun tren kasusnya terus meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup, meningkatnya prevalensi obesitas, hipertensi, dan penyakit metabolik lainnya.



Lurah Kelurahan Selong, Jakarta Selatan - Chenris Rahmasari yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Holywings Peduli atas kontribusi dalam membantu masyarakat memperoleh akses edukasi dan layanan kesehatan.



"Kami mengucapkan terima kasih kepada Holywings Peduli yang secara konsisten menghadirkan program-program sosial yang bermanfaat bagi warga. Edukasi mengenai kanker ginjal sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami gejala dan faktor risikonya. Bantuan sarana yang diberikan hari ini juga akan sangat membantu berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayah kami," beber Lurah Selong.



Selain seminar, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi kesehatan umum dengan tenaga medis profesional.

Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Melalui program ini, Holywings Peduli berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker ginjal dapat terus meningkat, sehingga kualitas kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik di masa mendatang.



Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Holywings Peduli turut menghadirkan berbagai hiburan interaktif yang disambut antusias oleh para peserta. Salah satu permainan yang menjadi favorit warga adalah lomba menggelindingkan bola ke dalam gelas-gelas target, peserta berkesempatan memenangkan beragam hadiah menarik seperti paket sembako, voucher makan Holywings, hingga telepon genggam (handphone).

Kemeriahan berlanjut melalui lomba estafet gelas yang diikuti oleh berbagai kelompok peserta. Dalam perlombaan ini, para pemenang mendapatkan hadiah berupa voucher makan Holywings dengan nilai mulai dari Rp1 juta hingga Rp2 juta. Selain menjadi ajang hiburan, permainan tersebut juga mempererat kebersamaan dan kekompakan antarwarga yang hadir dalam kegiatan sosial tersebut.

"Kami ingin kegiatan kesehatan tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga menjadi momen kebersamaan yang dapat dinikmati seluruh peserta. Karena itu kami menghadirkan berbagai permainan berhadiah sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang telah berpartisipasi," tambah Andrew Susanto.



Acara ditutup dengan karaoke bersama yang diikuti oleh warga, tim Helen's Night Mart & Captain Livehouse Gunawarman serta tim Holywings Peduli. Suasana penuh keakraban dan kegembiraan mewarnai pengujung kegiatan, menandai suksesnya penyelenggaraan cek kesehatan massal gratis dan seminar kanker ginjal dalam memperingati Hari Kanker Ginjal Sedunia 2026. (jpnn)