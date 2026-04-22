Hari Kartini, Pertamina Perkuat Fondasi Ribuan Wirausaha Perempuan Lewat PFpreneur

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina mendorong wirausaha perempuan ultra mikro hingga usaha kecil untuk naik kelas dan berdaya saing.

Sebanyak 3.489 UMKM perempuan dari seluruh Indonesia mengikuti pendampingan kewirausahaan program PFpreneur secara daring, pada Selasa (21/4).

Mereka merupakan peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan masuk ke dalam tahap pra-kurasi PFpreneur.

Manager SMEPP PT Pertamina, Fety mengatakan PFpreneur hadir sebagai bagian dari ekosistem pembinaan UMKM Pertamina yang berfungsi sebagai pintu gerbang pembinaan di level awal sebelum ke program pembinaan lanjutan, yakni UMK Academy dan Pertapreneur Aggregator.

Pada tahap ini, mereka dibekali pemahaman dasar mengenai peran sebagai founder, karakteristik pelanggan, serta nilai produk atau usaha yang dijalankan.

Pra-kurasi menjadi tahap awal dari empat tahapan penguatan usaha PFpreneur, yakni pra-kurasi, kurasi 1, kurasi 2, dan kurasi final.

Pembelajaran setiap tahapannya dilakukan secara asinkronus melalui platform e-learning PFseries, dan dilengkapi dengan pre-test, post-test serta tugas untuk menguatkan fondasi usaha.

Kurikulum PFpreneur dirancang bertahap, meliputi penguatan mindset dan mental wirausaha, analisis pasar dan konsumen, ttata kelola SDM dan keuangan, strategi pemasaran, hingga strategi penjualan dan peningkatan kapasitas digital.