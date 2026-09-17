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Hari ke-10 Pencarian Jurnalis di Selat Sunda, Keluarga Korban Memohon Operasi SAR Diperpanjang

Hari ke-10 Pencarian Jurnalis di Selat Sunda, Keluarga Korban Memohon Operasi SAR Diperpanjang
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Keluarga jurnalis memohon kepada tim SAR gabungan agar pencarian bisa diperpanjang kembali. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, BANTEN - Keluarga jurnalis yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau memohon agar operasi pencarian terhadap delapan orang diperpanjang kembali.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Desi Ratnasari istri Jurnalis Muhamad Bagus Khoirunnas saat rapat evaluasi di Posko SAR Nasional, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.

Sambil menangis, Desi memohon agar operasi SAR diperpanjang kembali setelah sepuluh hari pencarian terhadap suaminya dilaksanakan.

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Desi mengatakan masih ada beberapa titik krusial yang belum terjangkau dari penyisiran tim SAR gabungan.

"Saya memohon proses pencarian ini dapat diperpanjang serta lebih dimaksimalkan," ucap Desi kepada JPNN Banten, Kamis (17/9).

Dia meyakini suaminya bersama tujuh orang rombongan jurnalis yang lain bisa ditemukan bila proses pencarian diperpanjang.

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"Pencarian sebelumnya sudah sangat maksimal, tetapi izin mungkin ada beberapa pulau yang belum tersentuh," kata dia.

"Kami dari pihak keluarga sangat berharap serta meyakini mereka pasti bisa ditemukan," sambungnya.

Keluarga jurnalis hilang di Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau minta pencarian diperpanjang kembali.

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