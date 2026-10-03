Hari ke-2 Jabat Kapolri, Jenderal Suyudi Memutasi 88 Perwira Polri, Ada 19 Kapolda Diganti

jpnn.com - JAKARTA – Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto langsung membuat gebrakan di internal Polri. Baru dua hari setelah dilantik menjadi Kapolri, abiturien Akpol 1994 itu langsung memutasi 88 perwira Polri.

Keputusan mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 bertanggal 2 Oktober 2026 itu mencakup posisi-posisi baru untuk perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di jabatan strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun kepolisian daerah.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. “Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny melalui siaran pers Divisi Humas Polri, Sabtu (3/10/2026).

Dalam mutasi kali ini, Kapolri mempromosikan 70 perwiranya menempati jabatan baru. Untuk posisi pejabat utama (PJU) Mabes Polri, Jenderal Suyudi menunjuk Komjen Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri.

Kapolri Suyudi juga memilih Irjen Asep Safrudin menjadi Kabareskrim Polri. Ada pula

Irjen Kusuma Bakti yang dipercaya sebagai Kabaintelkam Polri, sedangkan Irjen Herry Heryawan terpilih sebagai Kabaharkam Polri.

Masih untuk PJU Mabes Polri, Jenderal Suyudi menunjuk Irjen Rudi Darmoko mengepalai Lemdiklat Polri. Pati lain yang memperoleh promosi ialah Irjen Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri, Brigjen Agus Dwi Hermawan (Aslog Kapolri), dan Brigjen Deni Dharmapala (As SDM Kapolri).

Nama lain yang dipromosikan ialah Irjen Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadivpropam Polri, Irjen Roberto G. M. Pasaribu (Kadiv TIK Polri), Brigjen Tubagus Ami Prindani (Kepala Densus 88 Aantiteror), Irjen Ahrie Sonta N (Kepala Divisi Hukum Polri), Irjen Arie Ardian Rishadi (Kepala Korps Pemberantasan Tipiskor), dan Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri.