Hari ke-22 Pencarian Korban KM Virgo Transport 8, Dua Jasad Ditemukan di Seruyan

jpnn.com, BANJARMASIN - Dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ditemukan pada hari ke-22 operasi SAR, Minggu (4/10).

Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator (SMC) I Putu Sudayana mengungkapkan kedua jasad korban ditemukan saat tim SAR gabungan menyisir di wilayah Kabupaten Seruyan.

“Setelah ditemukan, kedua korban dievakuasi menggunakan Kapal RIB 02 Kantor SAR Palangka Raya menuju Pos TNI AL Kumai untuk selanjutnya mendapatkan penanganan dan proses identifikasi oleh tim terkait untuk memastikan data dan status korban,” kata I Putu Sudayana di Banjarmasin, Minggu (4/10).

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Dia mengatakan penemuan dua jasad tersebut bagian dari pelaksanaan pencarian lanjutan korban KM Virgo Transport 8 yang masih dilakukan tim SAR gabungan di wilayah darat dan perairan Kalimantan Tengah.

“Operasi SAR masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencarian korban serta memperkuat koordinasi antarpihak di lapangan,” ujarnya.

Operasi pencarian melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, serta potensi SAR lainnya yang dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah wilayah yang menjadi fokus pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Dengan penemuan dua jasad tersebut, tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian melalui unsur darat maupun laut sebagai bagian dari operasi SAR yang masih berlangsung hingga hari ke-22.

Hingga hari ke-22 operasi SAR, Minggu, pukul 17.30 WITA, Basarnas mengonfirmasi 190 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8. (antara/jpnn)