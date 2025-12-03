Hari ke-3 Pencarian Korban Banjir Bandang di Agam, Puluhan Jenazah Ditemukan

jpnn.com, AGAM - Tim BKO Polda Riau melanjutkan proses pencarian korban hilang akibat banjir bandang yang melanda Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Adapun rim yang terdiri dari personel berkemampuan khusus tersebut telah berada di lokasi sejak Minggu (30/11/2025).

Memasuki hari ketiga pencarian pada Selasa (2/12/2025), upaya evakuasi terus dilakukan secara intensif.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa tim SAR Polda Riau bekerja bersama sejumlah instansi lain, seperti TNI, BPBD, Basarnas, dan jajaran Polda Sumbar.

“Hari ini dilanjutkan, proses pencarian difokuskan pada titik-titik yang disinyalir menjadi keberadaan para korban yang masih terjebak lumpur atau material banjir bandang,” ungkap Anom.

Berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan, tim SAR dari berbagai unsur telah mengevakuasi puluhan jenazah serta beberapa warga dalam kondisi kritis.

Para korban yang selamat langsung mendapatkan perawatan medis dan dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Untuk data keseluruhan hasil evakuasi lintas satuan, koordinasi masih dilakukan oleh instansi terkait di Sumatera Barat.