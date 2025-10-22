Hari Kedua French Open 2025: 3 Wakil Indonesia Hadapi Laga Panas

jpnn.com - Hari kedua French Open 2025 siap menghadirkan tantangan berat bagi wakil Indonesia.

Tiga wakil Merah Putih harus menemui jalan terjal pada babak pertama yang digelar Rabu (22/10/2025).

Mereka yang dimaksud ialah Putri Kusuma Wardani, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, serta Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Pertarungan sengit bakal tersaji di sektor tunggal putri. Putri KW yang berstatus unggulan ketujuh langsung berhadapan dengan pemilik ranking delapan dunia Tomoka Miyazaki (Jepang).

Meski secara rekor pertemuan Putri KW unggul tipis 3-2, duel ini tetap diprediksi berlangsung ketat.

Apalagi, dalam bentrokan terakhir di Denmark Open pekan lalu, Putri harus mengakui keunggulan Tomoka lewat tiga gim.

Putri KW bertekad membalas kekalahan itu sekaligus menjaga asa Indonesia di nomor tunggal putri.

Laga berat juga menanti Leo/Bagas di sektor ganda putra. Mereka langsung berjumpa unggulan kedua asal Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik.