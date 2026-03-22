Hari Kedua Lebaran, 175 Ribu Tiket Kereta Cepat Whoosh Ludes

jpnn.com - JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat adanya lonjakan penumpang yang signifikan pada hari kedua Lebaran, Minggu (22/3).

Stasiun Halim tampak dipadati penumpang yang hendak menuju Bandung untuk memanfaatkan momen libur panjang.

Manager Corporate KCIC Emir Monti menyatakan peningkatan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh ini sudah terlihat sejak pagi hari.

"Tiket keberangkatan Halim sejak pagi tadi pukul 8 pagi hingga 11 siang sudah habis terjual," kata Emir.

Dia menjelaskan untuk jadwal keberangkatan di jam-jam berikutnya, jumlah penjualan diprediksi akan terus merangkak naik.

Pasalnya, kata Emir, proses pemesanan tiket masih terus berlangsung, baik melalui kanal online maupun offline di loket stasiun.

Dia menyebutkan secara akumulatif, KCIC mencatat angka yang fantastis selama periode angkutan Lebaran tahun ini.