Hari Kedua Pencarian, Bocah 7 Tahun yang Tenggelam di Sungai Rawas Ditemukan
jpnn.com, PALEMBANG - Korban tenggelam di Sungai Rawas, Desa Pauh I, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara ditemukan, pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 08.15 WIB.
Korban diketahui bernama Hafiz (7), yang dilaporkan tenggelam saat mandi dan berenang bersama kakaknya di Sungai Rawas pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.
Peristiwa bermula ketika korban bersama kakaknya mandi dan berenang di sungai. Saat sedang berenang, korban tiba-tiba terseret arus hingga tenggelam.
Sang kakak sempat berupaya memberikan pertolongan. Namun, korban telah lebih dahulu tenggelam dan tidak ditemukan.
“Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat setempat telah melaksanakan pencarian secara maksimal hingga akhirnya korban berhasil ditemukan pada hari kedua dalam kondisi meninggal dunia," ungkap Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Mancarrah Wanto.
Kata Manca, korban ditemukan mengapung dalam kondisi meninggal dunia, tidak jauh dari lokasi awal kejadian, dengan radius sekitar 20 meter.
Selanjutnya, korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.
"Kami turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban,” ucap Manca.
Korban yang tenggelam di Sungai Rawas bernama Hafis (7) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dua hari dilakukan pencarian.
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