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Hari Kedua, Tim SAR Perluas Pencarian 8 Orang yang Hilang di Selat Sunda

Hari Kedua, Tim SAR Perluas Pencarian 8 Orang yang Hilang di Selat Sunda
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Kapal cepat pengangkut jurnalis yang hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau dikabarkan hilang kontak di sekitar Perairan Selat Sunda. Foto: Dok. WhatsApp Group Basarnas Banten

jpnn.com, BANTEN - Delapan orang yang berada di dalam speed boat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten, belum ditemukan hingga hari kedua pencarian.

Tim SAR Gabungan memperluas penyisiran dengan membagi operasi ke dalam empat Search and Rescue Unit (SRU), Rabu (9/9).

Operasi dimulai pukul 07.00 WIB dengan melibatkan sejumlah unsur SAR dan dukungan berbagai armada serta peralatan pencarian.

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Kasubsie Ops dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan pembagian empat SRU dilakukan untuk memperluas area pencarian.

“Operasi SAR hari kedua dimulai pada Rabu 9 September 2026, pukul 07.00 WIB dengan melibatkan sejumlah unsur SAR dan dukungan berbagai sarana serta peralatan pencarian,” kata Rizky dalam keterangannya, Rabu (9/9).

SRU 1 mengerahkan KN SAR Tetuka 247 untuk menyisir area sepanjang 68,3 nautical mile (NM) dengan spacing tiga NM.

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SRU 2 menggunakan KAL Anyer dengan rencana penyisiran sejauh 69,5 NM dan spacing tiga NM.

“Kedua SRU tersebut melakukan pencarian di area perairan yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan operasi SAR,” ujar Rizky.

Delapan orang yang berada di dalam speed boat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten, belum ditemukan hingga hari kedua pencarian.

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