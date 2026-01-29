Hari Keenam Pencarian, Tim SAR Evakuasi 2 Jenazah Korban Longsor Cisarua KBB

jpnn.com - BANDUNG - Tim SAR Gabungan mengevakuasi dua jenazah korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (29/1) atau pada hari keenam operasi pencarian.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian mengatakan dua jenazah tersebut dievakuasi di sektor A1 pada pukul 14.32 WIB dan 15.00 WIB.

Dia mengatakan bahwa total yang dievakuasi hingga Kamis sore mencapai 55 jenazah, dengan estimasi korban yang masih dalam pencarian sekitar 25 jiwa.

“Hingga hari ini total korban yang dievakuasi sebanyak 55 body pack (kantong jenazah). Berdasarkan data Tim DVI (Disaster Victim Identification), sebanyak 41 korban telah teridentifikasi dari total 42 yang masuk proses identifikasi,” katanya di Bandung, Kamis (29/1).

Ade Dian menjelaskan proses pencarian sempat menghadapi hambatan cuaca karena kawasan lokasi longsor diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sejak pagi, sehingga visibilitas terbatas dan meningkatkan potensi longsor susulan.

“Berdasarkan asesmen tim keselamatan di lapangan, operasi SAR dilakukan secara selektif dengan pola on off untuk mengutamakan keselamatan personel.Pencarian hanya dilakukan pada waktu-waktu yang dinilai aman,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menjelaskan Tim SAR Gabungan menemukan satu kerangka jenazah di sektor B1 pada pukul 13.21 WIB.

Namun, temuan tersebut dipastikan merupakan jenazah lama dan bukan korban musibah longsor.