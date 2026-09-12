menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hari Kelima Operasi KP Sanjaya di Pulau Sertung, Pencarian Rombongan Jurnalis Masih Nihil

Hari Kelima Operasi KP Sanjaya di Pulau Sertung, Pencarian Rombongan Jurnalis Masih Nihil

Hari Kelima Operasi KP Sanjaya di Pulau Sertung, Pencarian Rombongan Jurnalis Masih Nihil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Keluarga jurnalis Yudistira (Inews) turut mengikuti proses pencarian menggunakan KP Sanjaya di sekitar Gunung Krakatau dan Pulau Sertung pada Sabtu (12/9/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

jpnn.com, CILEGON - Operasi penyisiran yang dilakukan Kapal Polisi (KP) Sanjaya di sekitar perairan Pulau Sertung dan Gunung Anak Krakatau masih belum membuahkan hasil.

Hingga Sabtu (12/9) sore, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak sejak awal pekan lalu.

Kapolda Banten Irjen Hengki menjelaskan bahwa timnya baru saja menyelesaikan pelayaran sejauh 80 mil laut atau sekitar 140 kilometer menuju titik fokus pencarian.

Baca Juga:

Operasi penjelajahan mandiri tersebut memakan waktu total hingga delapan jam perjalanan pulang-pergi dari Dermaga Ciwandan

"Kami memantau sekaligus mencari keberadaan rekan-rekan kita, dan kembali ke sini dengan perjalanan selama 8 jam. Hasil hari ini masih nihil, kami tidak menjumpai keberadaan mereka," kata Hengki seusai merapat di Dermaga Ciwandan, Banten, Sabtu

Hengki menjelaskan, pasukan Polda Banten bersama dua keluarga dari jurnalis yang hilang, Donal Husni (fotografer lepas) dan Yudistira (Inews) memantau di area sekitar Pulau Sertung dengan pengamatan visual melalui teropong.

Baca Juga:

Ia melanjutkan operasi SAR gabungan hari ini juga diperluas menjadi tujuh sektor dengan 14 kapal yang diturunkan untuk melakukan proses pencarian.

"Hari keempat itu cuman 12 kapal dan 6 sektor, dibagi, dan hari ini 14 kapal, 7 sektor. Nanti kami akan terus update kembali sambil menunggu yang lain kembali dan menyelesaikan pemantauan di wilayah masing-masing," paparnya.

Operasi penyisiran yang dilakukan Kapal Polisi (KP) Sanjaya di sekitar perairan Pulau Sertung dan Gunung Anak Krakatau masih belum membuahkan hasil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI