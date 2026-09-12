Hari Kelima Operasi KP Sanjaya di Pulau Sertung, Pencarian Rombongan Jurnalis Masih Nihil

jpnn.com, CILEGON - Operasi penyisiran yang dilakukan Kapal Polisi (KP) Sanjaya di sekitar perairan Pulau Sertung dan Gunung Anak Krakatau masih belum membuahkan hasil.

Hingga Sabtu (12/9) sore, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak sejak awal pekan lalu.

Kapolda Banten Irjen Hengki menjelaskan bahwa timnya baru saja menyelesaikan pelayaran sejauh 80 mil laut atau sekitar 140 kilometer menuju titik fokus pencarian.

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Operasi penjelajahan mandiri tersebut memakan waktu total hingga delapan jam perjalanan pulang-pergi dari Dermaga Ciwandan

"Kami memantau sekaligus mencari keberadaan rekan-rekan kita, dan kembali ke sini dengan perjalanan selama 8 jam. Hasil hari ini masih nihil, kami tidak menjumpai keberadaan mereka," kata Hengki seusai merapat di Dermaga Ciwandan, Banten, Sabtu

Hengki menjelaskan, pasukan Polda Banten bersama dua keluarga dari jurnalis yang hilang, Donal Husni (fotografer lepas) dan Yudistira (Inews) memantau di area sekitar Pulau Sertung dengan pengamatan visual melalui teropong.

Ia melanjutkan operasi SAR gabungan hari ini juga diperluas menjadi tujuh sektor dengan 14 kapal yang diturunkan untuk melakukan proses pencarian.

"Hari keempat itu cuman 12 kapal dan 6 sektor, dibagi, dan hari ini 14 kapal, 7 sektor. Nanti kami akan terus update kembali sambil menunggu yang lain kembali dan menyelesaikan pemantauan di wilayah masing-masing," paparnya.