Hari Kelima Operasi Zebra, Polri Fokus Tindak Balap Liar dan Lindungi Pejalan Kaki
jpnn.com, JAKARTA - Operasi Zebra 2025 yang digelar Polri kini sudah memasuki hari kelima (H5) dengan komitmen kuat Korlantas Polri untuk melindungi pejalan kaki sebagai pengguna jalan paling rentan.
Kegiatan perlindungan pejalan kaki meningkat signifikan pada Operasi Zebra, tercatat sebanyak 989 kegiatan di seluruh wilayah.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi atas peningkatan kegiatan tersebut.
Dia menyebut pola ini menegaskan komitmen jajaran untuk menjaga keselamatan kelompok pengguna jalan yang paling rentan.
Dokumentasi di lapangan memperlihatkan personel ditempatkan di titik penyeberangan, kawasan sekolah, dan pasar, serta di simpang rawan dan kawasan pendidikan.
Agus menyampaikan apresiasi atas peningkatan ini dan meminta agar intensitas edukasi tetap dijaga sepanjang operasi. Dia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan informasi keselamatan yang berulang agar terbentuk kebiasaan berkendara yang aman.
Selain perlindungan terhadap pejalan kaki, intensitas edukasi dan pencegahan secara keseluruhan juga mengalami lonjakan.
Kegiatan pre-emtif (Binluh) H5 mencatat peningkatan signifikan dengan total 64.461 kegiatan. Di sisi preventif, total kegiatan mencapai 730.018 kegiatan, termasuk penempatan personel di titik rawan pelanggaran sebanyak 101.122 kegiatan.
Polri fokus pada penindakan balap liar dan perlindungan kepada pejalan kaki pada Operasi Zebra 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apresiasi Kinerja Polri Terbaik Ketiga Dunia, Boni Hargens Bangga dan Beberkan PR ke Depan
- Dirregident Korlantas Tegaskan Pengesahan STNK Tahunan Tak Perlu Membawa BPKB
- Polri Bongkar Jaringan Pinjol Ilegal, Legislator PDIP: Kalau Perlu Dibekukan
- Prajurit TNI Temukan Puluhan Ribu Ekstasi di Mobil Kecelakaan di Lampung, Ada Lencana Polisi
- Ketum GCP: Polri Wajib Taat dengan Putusan MK!
- Efektivitas Kinerja Polri Masuk 3 Besar Dunia