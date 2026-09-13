Hari Kelima Pencarian Jurnalis di Selat Sunda, Tim SAR Temukan Jeriken Minyak

jpnn.com, JAKARTA - Tim SAR gabungan menemukan satu jeriken minyak berwarna biru di hari kelima operasi pencarian dan pertolongan (SAR) delapan korban kapal cepat rombongan jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Basarnas menyatakan temuan objek tersebut didapati oleh unsur KN SAR Tetuka 247 di Sektor X pada koordinat 06°02.7161'S – 105°31.5414'E pukul 10.05 WIB.

"Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan menggunakan drone dari KN SAR Tetuka. Namun, hingga hasil operasi hari kelima dilaporkan, belum dapat dipastikan bahwa jeriken tersebut berkaitan dengan speedboat atau delapan orang yang masih dalam pencarian," tulis laporan Basarnas, Sabtu malam.

Pencarian di Sektor X yang mencakup area seluas 380 NM² tersebut turut mengerahkan unsur RBB Peucang yang bertolak dari Dermaga Paku Anyer dan menyisir hingga sore hari dengan kondisi gelombang 0–1 meter.

Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan menegaskan akan terus memverifikasi setiap barang temuan di laut demi mendapatkan titik terang keberadaan delapan korban yang belum ditemukan.

Adapun berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Basarnas sebelumnya kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis tersebut bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9) pukul 14.00 WIB untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan bahwa sebanyak delapan orang yang dalam pencarian terdiri atas lima jurnalis, yakni M Bagus Khoirunnas (Kantor Berita ANTARA), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudhistiro (iNews), Firdaus (Anadolu), dan Donal (jurnalis lepas), sedangkan tiga lainnya, yakni Warta (kapten kapal), Surakman (ABK), serta Heriyanto (pemandu).

Komunikasi terakhir mencatat korban sempat mengirimkan lokasi terkini kepada rekan jurnalis di Lampung pada pukul 14.42 WIB, tetapi akhirnya hilang kontak pada pukul 15.04 WIB di titik koordinat diduga 6°14'40.52"S dan 105°40'49.48"T.