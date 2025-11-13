Hari Kesehatan 2025, Ibas Dorong Generasi Muda Hidup Sehat di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2025, Ibas Dorong Generasi Muda Hidup Sehat di Era Digital

Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2025, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. (Ibas) menyoroti pentingnya kesadaran kolektif menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah derasnya arus digitalisasi.

Hal itu diungkapkan Ibas, saat menghadiri Webinar EBY–Fraksi Partai Demokrat bertema “Keluarga Sehat: Generasi Sehat, Percaya Diri, dan Tangguh di Era Digital.”

Dia menegaskan kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan baru dalam menjaga keseimbangan hidup.

“Teknologi tentu memberikan kemudahan, apakah di bidang transportasi, pekerjaan, pendidikan, maupun kesehatan. Namun, jika kita tidak cukup mawas diri dan tidak dibekali literasi kesehatan, justru bisa timbul tantangan baru dalam menjaga tubuh dan pikiran kita,” ujar Ibas.

Sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN, Ibas juga menyoroti gaya hidup generasi muda yang sering tidak seimbang akibat konsumsi digital berlebihan.

“Banyak anak muda terlalu sering menonton drama, terlalu lama scrolling media sosial, atau bermain game online hingga berlebihan — bahkan ada yang terjebak pada judi online. Ini yang harus kita waspadai,” tegasnya.

Menurut Ibas, solusi bukan menjauhi dunia digital, melainkan mengelolanya secara bijak.