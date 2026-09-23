Hari Keselamatan LLAJ, Ditjen Hubdat Beri Penghargaan ke Perusahaan Angkutan Umum

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan bidang keselamatan transportasi darat, kepada para pelaku utama yang telah berkomitmen menciptakan ekosistem transportasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam memperingati Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nasional Tahun 2026, yang jatuh pada 19 September.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan apresiasi ini merupakan bentuk sinergi pemerintah dengan stakeholders, dan menjadi pengingat untuk terus meningkatkan pelayanan dalam aspek keselamatan pada transportasi darat.

Menurutnya, momentum ini juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi dan menetapkan standar keselamatan yang lebih tinggi demi mewujudkan zero accident di Indonesia.

"Momentum Hari Keselamatan LLAJ ini jadi pengingat betapa pentingnya keselamatan, salah satunya melalui pemberian penghargaan ini,” ucap Aan dalam sambutannya pada penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2026, di Kantor Kemenhub, Jakarta, pada Selasa (22/9).

“Direktorat Perhubungan Darat mencoba memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, karena kami punya peran penting untuk menjamin keselamatan," imbuhnya.

Penghargaan diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang dinilai mampu mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dengan baik.

Selain itu, juga diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam penilaian Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.