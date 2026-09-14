Hari Ketujuh Pencarian Rombongan Jurnalis Hilang, Warga Carita Adakan Larung Kerbau di Tengah Laut
jpnn.com, SERANG - Warga Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menggelar tradisi Larung Kerbau di tengah laut Perairan Selat Sunda.
Ritual tradisional tersebut digelar sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk memanjatkan doa bagi delapan orang rombongan jurnalis yang hilang di Perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
Tradisi tersebut diawali dengan doa bersama di atas kapal nelayan sebagai sarannya sudah disiapkan seekor kerbau utuh yang dibungkus menggunakan kain kuning untuk dilarung ke laut.
Prosesi doa bersama dipimpin langsung Ustaz Si'in yang merupakan tokoh masyarakat setempat di Kecamatan Carita.
Tradisi Larung Kerbau digelar bertepatan dengan hari ketujuh pencarian rombongan jurnalis.
Menurut Ustaz Si'in, prosesi Larung Kerbau menjadi bentuk ikhtiar masyarakat di tengah musibah yang menimpa delapan orang.
"Kami kaitkan dengan musibah ini, semoga keluarga-keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran," ucap Si'in, Senin (14/9).
"Akan tetapi, sekali lagi kami meminta kepada Allah SWT semoga mereka segera ditemukan," sambung dia.
Tradisi Larung Kerbau digelar saat proses hari ketujuh pencarian rombongan jurnalis hilang di Perairan Selat Sunda.
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