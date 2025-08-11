Hari Konservasi Alam Nasional 2025: Pertamina Patra Niaga Ajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga kembali menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui serangkaian program konservasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah, dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2025.

Mengusung tema Hijaukan Hati, Hijaukan Negeri, Pertamina Patra Niaga menghadirkan aksi nyata yang mencakup konservasi fauna, konservasi flora, dan konservasi ekosistem di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menegaskan konservasi alam merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Kami memahami bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada kelestarian alam. Di Hari Konservasi Alam Nasional ini, kami berupaya untuk terlibat aktif menjaga sumber daya alam demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Sepanjang 2025, Pertamina Patra Niaga telah menjalankan berbagai inisiatif konservasi, di antaranya 14 program konservasi fauna di 20 wilayah operasional.

Fauna yang dilindungi mencakup: Kakaktua Paruh Bengkok, Gajah Sumatera, Rusa Timor, Rusa Bawean, Kuskus Beruang, Elang Bondol, Jalak Bali, Landak Jawa, Penyu Lekang, Penyu Hijau, Penyu Sisik, Maleo, Nuri Talaud, dan Bangau Bluwok.

Selain itu, perusahaan juga melaksanakan program konservasi flora di 14 wilayah operasional, mencakup 15 jenis flora langka dan endemik seperti: Anggrek Hitam Kalimantan, Kantong Semar, Saninten, Eukaliptus, Mangrove, Bunga Bangkai, Anggrek Bulan, Pohon Ulin, Anggrek Tebu, Edelweiss, Kayu Merbau, Anggrek Vanda Douglass, Pohon Pule, Cendana, dan Rafflesia Arnoldii.

Kepedulian Pertamina Patra Niaga terhadap ekosistem juga diwujudkan melalui 11 program konservasi ekosistem di 24 wilayah operasional, meliputi: Mangrove, Daerah Aliran Sungai, Terumbu Karang, Hutan Lindung, Hutan Mangrove, Lahan Kritis, Ekowisata Bahari, Kawasan Komersial Laut, serta Danau dan Rawa.