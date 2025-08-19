Hari Konstitusi, Akbar Supratman Sampaikan 3 Pesan untuk Gen Z & Alpha

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI AM. Akbar Supratman mengatakan bahwa momen Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus, bukan hanya seremonial belaka.

Namun, menjadi refleksi buat seluruh anak bangsa Indonesia khususnya Gen Z dan Gen Alpha.

"Ini penting, sebab sebagai generasi muda harapan bangsa tentunya harus lebih mengenal dan memahami konstitusi negaranya sendiri. Itu bentuk cinta tanah air juga," katanya, seusai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini memberikan alasan mengapa generasi muda harus memahami konstitusi.

Sebab, UUD atau konstitusi sejak lahir berperan sebagai kompas dan penerang jalan dalam perjalanan bangsa Indonesia di saat ini dan di masa yang akan datang.

"Saya sangat berharap, Gen Milenial, Gen Z dan Gen Alpha bisa mengamalkan nilai-nilai konstitusi yang sudah ada selama 80 tahun ini," ujarnya.

Senator dapil Sulawesi Tengah ini menegaskan, momen kenegaraan Hari Konstitusi ini merupakan satu tradisi yang baik, yang bisa terus dipertahankan dan diselenggarakan.

Sebab, sangat berdampak baik untuk generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan, termasuk menjalankan tradisi ini.

Terkait peran HUT ke-80 MPR RI, Akbar Supratman menyebut MPR sangat menjaga keutuhan Indonesia dan menjaga kebhinnekaan yang menjadi satu kesatuan dari keutuhan konstruksi Indonesia sendiri.